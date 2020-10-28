Курт Зума: «Стадион «Краснодара» впечатляет, он мне очень нравится»

Защитник «Челси» Курт Зума перед матчем группового этапа Лиги чемпионов против «Краснодара» оценил силу российской команды.

— Я надеюсь, что мы забьем много голов и не пропустим, — сказал Зума в эфире «Матч ТВ». — Мы провели два сложных матча и смогли сохранить свои ворота в неприкосновенности, но не смогли забить — это наша главная задача сегодня.

Я впервые приехал в Россию. Нас очень гостеприимно встретили. Стадион впечатляет, он мне очень нравится.

Я не знаю много о «Краснодаре». Но мы следили за соперником после жеребьевки. К тому же мы знаем, как команда хорошо сыграла против «Ренна».