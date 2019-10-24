Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Курт Зума: «Сейчас «Челси» играет намного лучше, чем на старте сезона»

00:03
Теги:

Защитник «Челси» Курт Зума после победы над «Аяксом» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) объяснил, почему «синие» играли плотно в обороне.

— Мы знали, что у соперника много сил. Есть у него и очень хорошие футболисты, такие как Зиеш на правом фланге и Тадич на левом, — цитирует пресс-служба УЕФА Зума. — Мы знали, что соперник хорошо распоряжается мячом и очень опасен. Поэтому решили так плотно сыграть в обороне. У нас были еще моменты для взятия ворот, но мы очень рады и одному голу.

Здорово иметь на поле такую молодежь. И опыт таких игр очень важен для них. Они многому учатся. Особенно когда мы побеждаем.

Сейчас мы играем намного лучше, чем на старте сезона. И результаты говорят сами за себя. Но продолжаем усердно трудиться. «Челси» по-прежнему велик. И мы просто хотим побеждать настолько часто, насколько это возможно.

Аякс — Челси

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты игр, новости и обзоры матчей

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027063/

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир