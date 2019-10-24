Курт Зума: «Сейчас «Челси» играет намного лучше, чем на старте сезона»

Защитник «Челси» Курт Зума после победы над «Аяксом» в матче 3-го тура группового турнира Лиги чемпионов (1:0) объяснил, почему «синие» играли плотно в обороне.

— Мы знали, что у соперника много сил. Есть у него и очень хорошие футболисты, такие как Зиеш на правом фланге и Тадич на левом, — цитирует пресс-служба УЕФА Зума. — Мы знали, что соперник хорошо распоряжается мячом и очень опасен. Поэтому решили так плотно сыграть в обороне. У нас были еще моменты для взятия ворот, но мы очень рады и одному голу.

Здорово иметь на поле такую молодежь. И опыт таких игр очень важен для них. Они многому учатся. Особенно когда мы побеждаем.

Сейчас мы играем намного лучше, чем на старте сезона. И результаты говорят сами за себя. Но продолжаем усердно трудиться. «Челси» по-прежнему велик. И мы просто хотим побеждать настолько часто, насколько это возможно.

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