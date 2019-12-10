Курт Зума: «Лэмпард ненавидит проигрывать»

Защитник «Челси» Курт Зума перед матчем 6-го тура Лиги чемпионов против «Лилля» отметил, что главный тренер команды Фрэнк Лэмпард ненавидит проигрывать.

— Лэмпард ненавидит проигрывать, — цитирует пресс-служба УЕФА Зума. — Он из тех тренеров, который твердит нам, что мы должны стать сильнее, но при этом он спокоен, понимает футбол. В ближайшей игре надо сделать все правильно.

Фрнэк Лэмпард хочет от нас быть более ответственными, больше рисковать. Он знает, что мы на это способны. Чтобы мы играли как на тренировке, без страха.

Завтрашний матч для нас словно финал. Мы хорошо играли до этого, здорово играли в гостях с «Аяксом». Домашние матчи были сумасшедшими. В каждой игре было свое давление. Знаем, что в случае победы выйдем в следующий раунд.

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