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Куман считает, что «Барселона» должна была больше забить «Динамо»

02:34
Роналд Куман. Фото Instagram
Роналд Куман. Фото Instagram
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после победы над киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что каталонцы должны были забивать больше. Также он добавил, что впереди у команды игра с «Реалом», к которой важно подходить с победой.

«Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки. Теперь нас ждет «классико», а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением.

Такие матчи должны завершаться три или четыре-ноль. Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот", — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.

Барселона — Динамо К

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032673--barcelona-vs-dynamo-kyiv/

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Евгений Козинов все материалы автора

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