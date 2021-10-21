Куман считает, что «Барселона» должна была больше забить «Динамо»
Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман после победы над киевским «Динамо» (1:0) в Лиге чемпионов отметил, что каталонцы должны были забивать больше. Также он добавил, что впереди у команды игра с «Реалом», к которой важно подходить с победой.
«Этот результат позволил нам сохранить надежды в Лиге чемпионов. Благодаря этой победе все еще возможно. Но мы должны были убить интригу раньше и не доводить дело до нервной концовки. Теперь нас ждет «классико», а подходить к такому матчу с победой всегда лучше, чем с поражением.
Такие матчи должны завершаться три или четыре-ноль. Когда в команде нет первоклассных нападающих, нельзя требовать стопроцентной реализации. Но у нас есть топовые нападающие, которые должны заканчивать такие матчи, как этот", — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана.
Дополнительная информация:
https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2032673--barcelona-vs-dynamo-kyiv/
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