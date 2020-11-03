Куман пока не знает, сыграют ли Месси и тер Штеген против «Динамо»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман перед матчем Лиги чемпионов с киевским «Динамо» ответил на вопрос об участии в матче форварда Лионеля Месси и вратаря Марка-Андре тер Штегена.

«Тер Штеген тренируется в общей группе около недели, — цитирует Кумана официальный сайт «Динамо». — Он хорошо работает, завтра утром мы проведем тренировку и решим, кто будет играть. По поводу Месси тоже пока ничего не могу сказать. Озвучу список на матч завтра.

Коронавирус сейчас имеет большое влияние на нашу жизнь. Ситуация в «Динамо» может повлиять на качество игры команды, но мы видели похожие проблемы и у «Шахтера», который, несмотря на это, обыграл «Реал».

Ожидаем встречи с соперником, который может осложнить нам жизнь. «Барселоне» придется хорошенько поработать, чтобы выиграть домашнюю игру".

33-летний Лионель Месси в текущем сезоне провел восемь матчей за «Барсу» и забил три мяча при четырех голевых передачах. 28-летний Марк-Андре тер Штеген в нынешней кампании не сыграл ни разу из-за травмы.

Матч «Барселона» — «Динамо» состоится 4 ноября. Начало в 23.00 по московскому времени.