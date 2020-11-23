Куман объяснил, почему Месси не сыграет против киевского «Динамо»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман объяснил, почему нападающий каталонцев Лионель Месси пропустит матч 4-го тура Лиги чемпионов против «Динамо». Ранее стало известно, что 33-летний аргентинец не попал в заявку на встречу в Киеве.

«Сейчас мы испытываем кадровые проблемы. Мы решили не брать Месси и де Йонга в Киев, потому что ситуация в еврокубках очень комфортная. Лидерам нужно иногда отдыхать, это нормально», — цитирует Кумана клубная пресс-служба.

Матч «Динамо» — «Барселона» состоится во вторник, 24 ноября. Начало — в 23.00 (мск). После трех туров каталонцы лидируют с девятью очками в активе, у киевлян — один балл.