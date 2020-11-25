Куман: «Игроки «Барселоны» доминировали в мате с «Динамо», так что я могу ими гордиться»

Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман доволен игрой своей команды в 4-м туре Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0). Также он объяснил, почему Антуан Гризманн не вышел в стартовом составе.

— Сегодня была та «Барселона», которую мы хотим видеть, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

У Гризмнна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим — тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать.