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Куман: «Игроки «Барселоны» доминировали в мате с «Динамо», так что я могу ими гордиться»

03:47
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Главный тренер «Барселоны» Роналд Куман доволен игрой своей команды в 4-м туре Лиги чемпионов против киевского «Динамо» (4:0). Также он объяснил, почему Антуан Гризманн не вышел в стартовом составе.

— Сегодня была та «Барселона», которую мы хотим видеть, — цитирует пресс-служба УЕФА Кумана. — Мои парни доминировали сегодня, так что я могу ими гордиться. Пожалуй, в первом тайме нам не хватило эффективности в завершающей стадии, но в целом я очень рад.

У Гризмнна было небольшое повреждение. Только поэтому он начал матч на скамейке. Важно давать отдых одним и игровое время другим — тем, кто каждый день старается на тренировках, но не слишком часто играет. Оскар Мингеса сегодня показал, что мы можем на него рассчитывать.

Динамо К — Барселона

Дополнительная информация:

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2029435--dynamo-kyiv-vs-barcelona/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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