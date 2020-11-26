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Куликов заявил, что «Локомотив» хотел обыграть «Атлетико»

01:59
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Полузащитник «Локомотива» Даниил Куликов рассказал, как он оценивает результат матча с «Атлетико» (0:0) в Лиге чемпионов.

«Ничья с привкусом победы? Не могу так сказать, — отметил Куликов в эфире «Матч ТВ». Мы ехали сюда за победой. У нас была задача не давать, чтобы они делали передачи через середину поля, играли через фланги. Думаю, это получилось. Мы готовимся к каждому сопернику, в том числе и к «Атлетико». Нам удалось предотвратить опасность на стандартах у своих ворот

Мы старались чаще менять мяч с фланга на фланг. Думаю, у нас это получалось в каких-то моментах. Перелеты — это не проблема, а часть жизни футболиста. Будем восстанавливаться и готовиться к следующим матчам».

Следующий матч Лиги чемпионов «Локомотив» проведет против «Зальцбурга». Игра состоится 1 декабря в Москве.

Атлетико - Локомотив

 

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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