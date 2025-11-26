Кукурелья признан лучшим игроком матча «Челси» — «Барселона»

Защитник «Челси» Марк Кукурелья признан лучшим игроком матча 5-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Барселоны» (3:0). 27-летний испанец отыграл всю встречу, сделал 5 отборов и пробежал 4,3 км.

«Кукурелья сыграл решающую роль в первом голе «Челси» и руководил коллективной игрой команды, играя в защите, а также демонстрировал отличную тактическую грамотность и выдающееся самообладание в каждом поединке», — отметила группа технических наблюдателей УЕФА.

«Челси» с 10 очками занимает 5-е место в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов. «Барселона» опустилась на 15-ю строчку — 5 очков.