Защитник «Барселоны» Кубарси — о матче с «Галатасараем»: «Важно сохранять предельную концентрацию с самых первых минут»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси поделился ожиданиями от матча с «Галатасараем» во втором туре общего этапа Лиги чемпионов.

«Мы уже встречались с Осимхеном несколько лет назад. Ожидаем, что у соперника будет четкий план на игру, поскольку он сыграет на своем поле. Важно будет сохранять предельную концентрацию с самых первых минут. Мы знаем, каков уровень мастерства нашего соперника. Понимаем, на каком стадионе нам предстоит играть и какая там атмосфера. Нам нужно сыграть в свой футбол и уделить внимание мелочам», — цитирует Кубарси AS.

Матч пройдет во вторник, 13 октября, и начнется в 22.00 по московскому времени.