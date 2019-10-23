Куадрадо сделал 151 касание мяча в матче с «Локомотивом», это новый рекорд клуба

Игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо, который в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) выступал на позиции правого защитника, 151 раз коснулся мяча в этой игре, сообщает Opta.

151 — Juan #Cuadrado has made 151 touches against Lokomotiv Moscow, the joint-highest tally for a Juventus' player in a single Champions League game since 2003/04 (new format of the competition). Crux.#ChampionsLeague #JuveLokomotiv pic.twitter.com/vBDZ9qOkVG — OptaPaolo (@OptaPaolo) October 22, 2019

Он стал со-рекордсменом клуба по этому показателю в ЛЧ с сезона-2003/04. О том, чей результат повторил колумбиец, не сообщается.

В составе итальянского клуба дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

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