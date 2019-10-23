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Куадрадо сделал 151 касание мяча в матче с «Локомотивом», это новый рекорд клуба

10:48
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Игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо, который в матче Лиги чемпионов с «Локомотивом» (2:1) выступал на позиции правого защитника, 151 раз коснулся мяча в этой игре, сообщает Opta.

Он стал со-рекордсменом клуба по этому показателю в ЛЧ с сезона-2003/04. О том, чей результат повторил колумбиец, не сообщается.

В составе итальянского клуба дубль сделал Пауло Дибала. У «Локо» отличился Алексей Миранчук.

Слишком увлеклись обороной. Дибала разбил мечту «Локо»

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 3-й тур




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