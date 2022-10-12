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12 октября, 02:22

Куадрадо: «Только вместе мы сможем выйти из этой ситуации»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Нападающий «Ювентуса» Хуан Куадрадо прокомментировал поражение от «Маккаби» (0:2) в матче 4-го тура группового турнира Лиги чемпионов.

«К сожалению, такое в футболе случается, надо перевернуть эту страницу как можно быстрее и немедленно переключиться на чемпионат. Только вместе мы сможем выйти из этой ситуации», — цитирует пресс-служба УЕФА Куадрадо.

После четырех туров «Ювентус» занимает третье место в группе H, отставая от лидирующих «ПСЖ» и «Бенфики» на 4 очка.

Источник: https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/match/2035703--m-haifa-vs-juventus/
Хуан Куадрадо
Футбол
Лига чемпионов УЕФА
ФК Ювентус
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Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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