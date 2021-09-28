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«Кто-нибудь после этого еще посмеет говорить о проблемах «Барселоны»?» Реакция болельщиков «Реала» на пропущенный гол от «Шерифа»

22:50
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Во втором туре группового этапа Лиги чемпионов «Реал» принимает «Шериф». Счет в первом тайме открыли футболист молдавского клуба.

Для испанских болельщиков это стало настоящим шоком.

ODVAN M1L GR4U: «Опять то же самое! Я устал. Я больше не фанат «Мадрида». Очередной провальный матч. С тех пор, как я начал болеть за эту команду, я никогда не видел такой жалкой и слабой группы игроков».

Andres Mariles: «Бензема бросил играть, Винисису незаметен, мы остались без защиты. Проблем больше, чем ожидалось».

Javier Lopez: «Кто-нибудь после этого еще посмеет говорить о проблемах «Барселоны»?»

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Иван Шитик все материалы автора

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