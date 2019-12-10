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Крыховяк — о матче с «Атлетико»: «Хотим взять 3 очка»

20:24
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Полузащитник «Локомотива» Гжегож Крыховяк на пресс-конференции перед матчем группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико» поделился ожиданиями от встречи, сообщает пресс-служба москвичей.

Игра «Атлетико» — «Локомотив» пройдет 11 декабря в Мадриде (Испания).

«Сложно ли готовиться к «Атлетико» после крупного поражения в РПЛ? Мы не смогли показать хороший футбол с «Арсеналом», но у нас есть сильные игроки, чтобы играть в Лиге чемпионов, — приводит слова Крыховяка пресс-служба железнодорожников. — И мы хотим взять 3 очка.

Мы еще не в отпуске и хотим играть для наших болельщиков. Эта игра очень важна для нас. Если мы хотим 3 очка, то каждому игроку нужно сыграть лучше, чем в последние месяцы. И мы можем это сделать».

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Атлетико — Локомотив

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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