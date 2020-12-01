Крыховяк и Куликов пропустят матч с «Зальцбургом» из-за сомнительных тестов на COVID-19

Игроки «Локомотива» Гжегош Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом», сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» начнется в 20.55 по московскому времени.