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Крыховяк и Куликов пропустят матч с «Зальцбургом» из-за сомнительных тестов на COVID-19

19:42
Гжегож Крыховяк. Фото "СЭ"
Гжегож Крыховяк. Фото "СЭ"
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Игроки «Локомотива» Гжегош Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом», сообщает пресс-служба клуба.

Матч «Локомотив» — «Зальцбург» начнется в 20.55 по московскому времени.

Локомотив — Зальцбург

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