Крыховяк и Куликов пропустят матч с «Зальцбургом» из-за сомнительных тестов на COVID-19
19:42
Игроки «Локомотива» Гжегош Крыховяк и Даниил Куликов сдали сомнительные тесты на коронавирус и пропустят матч Лиги чемпионов с «Зальцбургом», сообщает пресс-служба клуба.
Матч «Локомотив» — «Зальцбург» начнется в 20.55 по московскому времени.
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