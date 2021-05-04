Кроос считает, что «Реал» может одержать победу над «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов

Полузащитник «Реала» Тони Кроос рассказал об ожиданиях от ответного матча с «Челси» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Нет сомнений в том, что мы будем очень замотивированы и сделаем все, что в наших силах. Это то, что мы обязаны будем сделать. Вот как все работает, это говорит о том уровне, который мы показываем на поле. Нам нужно создать больше моментов, чем в первом матче. Я считаю, что мы способны на это», - приводит слова Крооса официальный сайт УЕФА.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Реал» сыграл вничью с «Челси» (1:1). Ответная встреча состоится 5 мая. Начало – в 22:00 по московскому времени.