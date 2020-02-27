Кроос пропустил матч с «Манчестер Сити» в целях предосторожности
00:35
Полузащитник «Реала» Тони Кроос не попал в основной состав на первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов с «Манчестер Сити». Как сообщает AS, отсутствие немца — медицинская мера предосторожности. Хавбек не смог закончить последнюю тренировку перед игрой, поэтому главный тренер Зинедин Зидан не хотел рисковать им.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала
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