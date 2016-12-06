Кроос и Мората вернулись в состав "Реала"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан огласил заявку команды на матч группового турнира Лиги чемпионов против дортмундской "Боруссии". Впервые с начала ноября в заявке клуба оказался полузащитник Тони Кроос, пропустивший месяц из-за перелома плюсневой кости. Также от мышечной травмы задней поверхности бедра оправился нападающий Альваро Мората, получивший повреждение в середине ноября.

Полностью заявка "Реала" выглядит следующим образом:

вратари – Навас, Касилья, Яньес;

защитники – Карвахаль, Пепе, Рамос, Варан, Марселу, Данилу;

полузащитники – Кроос, Хамес Родригес, Каземиру, Лукас, Модрич, Асенсио, Иско;

нападающие – Криштиану Роналду, Бензема, Мората.

Матч "Реал" – "Боруссия" состоится 7 декабря и начнется в 22.45 по московскому времени.