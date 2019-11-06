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Кристоф Гальтье: «Лиллю» нужно было побеждать. Никакой другой результат нас не устраивал»

05:03
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Главный тренер «Лилля» Кристоф Гальтье после поражения от «Валенсии» в 4-м туре Лиги чемпионов (1:4) отметил, что команде нужна была только победа. Также он добавил, что «доги» добились прогресса.

— На этом уровне за каждую ошибку следует моментальное наказание, — цитирует пресс-служба УЕФА Гальтье. — Считаю, за эти четыре матча группового этапа мы добились прогресса. Но, конечно же, нужно эффективнее действовать у чужих ворот.

Нам нужно было побеждать. Никакой другой результат нас не устраивал. Следующие два матча дадут нам очень полезный опыт. Было бы здорово победить перед своими болельщиками.

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Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027086/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 4-й тур




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