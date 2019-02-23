Кристоф Дюгарри: "Стыдно было смотреть на поведение игроков "Атлетико"

Бывший игрок сборной Франции Кристоф Дюгарри раскритиковал поведение игроков, фанатов "Атлетико" в матче 1/8 финала Лиги чемпионов с "Ювентусом" (2:0). Также он недоволен действиями главного тренера мадридцев Диего Симеоне, который показал провокационный жест фанатам "Ювентуса" после гола.

– Я ничего особенного не увидел в первом тайме в плане тактики или стратегии, – цитирует RMC Дюгарри. – Только видел, как игроки "Атлетико" яростно кричат на судью. На это стыдно смотреть. Ужасно. А потом увидел, как болельщики "Атлетико" желают смерти Роналду, увидел, как Симеоне хватает себя за гениталии, празднуя гол. Это все ужасно. Мы заходим слишком далеко. Это футбол, а не война.