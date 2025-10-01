Киву — о победе над «Славией»: «Это был важный матч»

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву прокомментировал победу над «Славией» (3:0) в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«Это был важный матч. Ребята правильно настроились. Нам нужно сохранять баланс, получать удовольствие, но при этом поддерживать правильное давление. Нужно быть осторожными. Есть ощущения, что игроки растут», — цитирует официальный сайт УЕФА Киву.

«Интер» с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. «Славия» идет на 26-й строчке — 1 очко.

В 3-м туре «Интер» сыграет против «Юниона» (21 октября), а «Славия» встретится с «Аталантой» (22 октября).