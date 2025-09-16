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16 сентября 2025, 12:20

Киву — о матче «Интера» с «Аяксом»: «Нам нужно найти в себе агрессию и гордость»

Павел Лопатко

Главный тренер «Интера» Кристиан Киву ожидает, что его команда покажет себя с лучшей стороны в матче 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов против «Аякса».

«Прелесть футбола в том, что следующий матч начинается сразу же, и в нем мы должны улучшить игру, показанную в субботу. Нам нужно найти в себе агрессию, гордость и гнев, которые возникают из-за разочарования от поражения от «Ювентуса». Это соревнование «Интер» всегда хотел почтить своим присутствием, как и в последние годы», — сказал румынский специалист на пресс-конференции.

«Интер» в матче 3-го тура серии А на выезде проиграл «Ювентусу» (3:4). С «Аяксом» он сыграет в гостях 17 сентября. Игра начнется в 22.00 по московскому времени.

Главный тренер &laquo;Интера&raquo; Кристиан Киву.«Интер» в нокдауне после ухода Симоне Индзаги. Но Киву в ближайшее время точно не уволят
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Кристиан Киву
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