Кристиан Карамбе: «Краснодар» станет великим клубом в ближайшем будущем»

Чемпион мира и Европы в составе Франции Кристиан Карамбе после поражения «Краснодара» от «Олимпиакоса» в 4-м отборочном раунде Лиги чемпионов отметил, что у российской команды хорошее будущее. Сейчас француз занимает пост спортивного директора греческого клуба.

— Вторая игра получилась сложнее, чем первая, — цитирует ТАСС Карамбе. — «Краснодар» — очень крепкая и сильная команда, против них было очень сложно играть. Мы понимали, против какого клуба выходим на поле, поэтому собрались с силами и показали хороший футбол. «Краснодар» станет великим клубом в ближайшем будущем, это уникальный проект, аналог которому сложно найти в мире. Вы только посмотрите на стадион — это же настоящий театр, я никогда не видел такой красивой арены. Мне очень нравится философия клуба, направленная на выращивание собственных воспитанников, а не на привлечение дорогих футболистов из-за рубежа.

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