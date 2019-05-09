Кристиан Эриксен: "Пришлось больше сражаться и играть душой, чем думать о тактике"

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен после победы над "Аяксом" в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов (3:2) признался, что в этой игре было больше души, чем тактики. Также он отметил игру Лукаса Моуры, который оформил хет-трик.

- У нас было такое ощущение, что мы не сможем смотреть на себя в зеркало, если проиграем 0:3 или 0:4, - цитирует пресс-служба УЕФА Эриксена. - Нам пришлось сражаться. Мы довольно быстро забили первый мяч, стали оказывать давление на соперника. Где-то нам повезло, что мяч отскакивал в нужном для нас направлении. Лукас провел потрясающий матч - мы испытали огромное облегчение.

Сегодня пришлось больше сражаться и играть душой, чем думать о тактике. Лукас сыграл фантастически. Благодаря ему мы вытащили этот матч, он заслужил лестных слов. Надеюсь, что после этого ему установят памятник. Это сумасшествие. У меня нет слов.