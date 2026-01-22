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22 января, 04:42

Капитан «Юниона» назвал причины поражения «Юниона» от «Баварии»

Евгений Козинов
Корреспондент

Капитан «Юниона» Кристиан Берджесс прокомментировал поражение от «Баварии» (0:2) в матче 7-го тура общего этапа Лиги чемпионов.

«В первом тайме, на мой взгляд, мы очень хорошо оборонялись, прижавшись к своим воротам. Не позволили «Баварии» создать много моментов, но сами не использовали свой голевой момент. Я еще до матча говорил, что все решит эффективность. Нужно было действовать хладнокровно в решающем эпизоде, но, к сожалению, нам этого не удалось, а в концовке сказался класс соперника», — цитирует пресс-служба УЕФА Берджесса.

«Бавария» набрала 18 очков и гарантировала себе выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Юнион» идет на 31-й строчке в турнирной таблице общего этапа — 6 очков.

Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур.
21 января, 23:00. Алльянц Арена (Мюнхен)
Бавария
2:0
Юнион
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Источник: Официальный сайт УЕФА
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Лига чемпионов УЕФА
ФК Бавария
ФК Юнион
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