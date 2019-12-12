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Криштиану Роналду: «Ювентус» уверен в себе и с нетерпением ждет плей-офф»

04:03
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Байером» (2:0) отметил, что в плей-офф Лиги чемпионов будет трудно. Также он добавил, что команда уверена в своих силах.

— Матчи плей-офф будут трудными, — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется.

Байер — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027111/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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