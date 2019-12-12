Криштиану Роналду: «Ювентус» уверен в себе и с нетерпением ждет плей-офф»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Байером» (2:0) отметил, что в плей-офф Лиги чемпионов будет трудно. Также он добавил, что команда уверена в своих силах.

— Матчи плей-офф будут трудными, — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — Мы попали в трудную группу и играли с очень непростыми командами, но мы уверены в себе и с нетерпением ждем следующей стадии. Мы с большим уважением относимся ко всем оставшимся в турнире командам. Знаем, что жеребьевка будет непростой. Давайте подождем и посмотрим, кто нам достанется.

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