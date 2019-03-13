Криштиану Роналду: "Ювентус" доказал, что заслужил выход в следующий раунд. Пока рано говорить о финале"

Форвард "Ювентуса" Криштиану Роналду отметил игру своей команды в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" (3:0). По словам португальца, туринцы показали победный менталитет в этой встрече. Напомним, что Роналду в этом матче оформил хет-трик.

– Сегодня был особенный вечер, – цитирует Sky Sport Italia Роналду. – И дело не в моих голах, а в команде и ее отношении к игре. Это тот менталитет, который нужен в Лиге чемпионов. Мы на правильном пути.

Для этого "Юве" пригласил меня, чтобы помочь в такой магический вечер. "Атлетико" – сложная команда, но мы были сильными и доказали, что заслужили выход в следующий раунд. Пока рано говорить о финале, мы делаем шаг за шагом.

Все голы матча "Ювентус" - "Атлетико". Видео

Лига чемпионов: плей-офф, даты и расписание матчей, результаты игр 1/8 финала