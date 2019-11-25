Криштиану Роналду: «Я вернулся»
20:16
Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намекнул, что готов принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пропустил предыдущую игру серии A с «Аталантой» (3:1) из-за микротравмы.
«Я вернулся», — написал Роналду в Twitter, выложив фото с тренировки.
I'm back ??? #Juventus #finoallafine pic.twitter.com/LGPxVAWeUO— Cristiano Ronaldo (@Cristiano) November 25, 2019
Игра «Ювентус» — «Атлетико» состоится 26 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур
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