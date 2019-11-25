Криштиану Роналду: «Я вернулся»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намекнул, что готов принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пропустил предыдущую игру серии A с «Аталантой» (3:1) из-за микротравмы.

«Я вернулся», — написал Роналду в Twitter, выложив фото с тренировки.

Игра «Ювентус» — «Атлетико» состоится 26 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.