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Криштиану Роналду: «Я вернулся»

20:16

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду намекнул, что готов принять участие в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Атлетико». Пятикратный обладатель «Золотого мяча» пропустил предыдущую игру серии A с «Аталантой» (3:1) из-за микротравмы.

«Я вернулся», — написал Роналду в Twitter, выложив фото с тренировки.

Игра «Ювентус» — «Атлетико» состоится 26 ноября, начало — в 23.00 по московскому времени.

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 5-й тур




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