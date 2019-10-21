Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду пообщался с журналистами перед матчем Лиги чемпионов против «Локомотива».

— Я уже забил 700 голов (гол в ворота «Болоньи» был 701-м для Роналду в карьере — прим. «СЭ»), и это великолепно, но для меня приоритет — команда, — цитирует португальца официальный Twitter «Ювентуса». — Я хочу помочь команде завоевать трофеи своими голами и результативными передачами. Победа в матчах и удовольствие от них делают меня счастливыми, когда я возвращаюсь домой и вижу своих детей. Вот что мотивирует меня тренироваться, выходить на поле и радовать болельщиков. Возраст — это только цифра, и я доказываю это своей игрой. И Дибала, и Игуаин — великолепные игроки. Они, как и Куадрадо, и Бернардески, могут решить исход матча. Не думаю, что команда играет по-другому без меня. У каждого своя роль, именно поэтому мы команда.

Матч «Ювентус» — «Локомотив» состоится 22 октября и начнется в 22.00 по московскому времени.