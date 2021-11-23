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Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов

22:57
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» стал автором победного гола в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Вильярреала» (2:0). Он отличился на 78-й минуте встречи.

В розыгрыше Лиги чемпионов сезона-2021/22 португалец забил уже третий победный мяч в последние 15 минут матчей. Это новый рекорд турнира (без учета встреч, который заканчивались в дополнительное время).

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Иван Шитик все материалы автора

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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