Криштиану Роналду: «У нас было отличное противостояние с Месси в Испании»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду во время вручения наград по итогам прошлого сезона Лиги чемпионов рассказал о своем противостоянии с форвардом «Барселоны» Лионелем Месси.

— Скучаю по Испании. У нас было отличное противостояние с Лионелем. Мы подталкивали друг друга вперед, — рассказал португалец в эфире официального сайта УЕФА.

Закончим ли мы в одно время играть? Он на два года моложе меня. Но я выгляжу неплохо для своего возраста. И планирую быть здесь на следующий год, через два года, через три... И людям, которым я не нравлюсь, еще придется меня увидеть.