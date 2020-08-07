Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

Криштиану Роналду проводит 170-й матч в Лиге чемпионов. Больше — только у Касильяса

22:17
Криштиану Роналду. Фото AFP
Криштиану Роналду. Фото AFP
Теги:

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Для 35-летнего португальца это 170-я игра в главном еврокубковом турнире.

По данному показателю Роналду лидирует среди действующих футболистов и занимает второе место в истории. Больше него в Лиге чемпионов сыграл только испанский вратарь Икер Касильяс. Голкипер выходил на поле в составе «Реала» и «Порту» 177 раз. Таким образом, от рекорда Роналду отделяет семь игр. Касильяс уже свою статистику не улучшит, так как недавно объявил о завершении карьеры.

Третье место в списке гвардейцев Лиги чемпионов занимает бывший игрок «Барселоны» Хави (151 матч), а вторым среди действующих игроков идет нынешний капитан каталонцев Лионель Месси (141).

Ювентус — Лион

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1/8 финала




Загрузка...
Новости SMI.FM
Прямой эфир
Прямой эфир