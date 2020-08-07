Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду вышел в стартовом составе на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «Лиона». Для 35-летнего португальца это 170-я игра в главном еврокубковом турнире.

По данному показателю Роналду лидирует среди действующих футболистов и занимает второе место в истории. Больше него в Лиге чемпионов сыграл только испанский вратарь Икер Касильяс. Голкипер выходил на поле в составе «Реала» и «Порту» 177 раз. Таким образом, от рекорда Роналду отделяет семь игр. Касильяс уже свою статистику не улучшит, так как недавно объявил о завершении карьеры.

Третье место в списке гвардейцев Лиги чемпионов занимает бывший игрок «Барселоны» Хави (151 матч), а вторым среди действующих игроков идет нынешний капитан каталонцев Лионель Месси (141).