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Сегодня, 12:31

Криштиану Роналду поделился ожиданиями от матча «МЮ» с «Атлетико»

Виктория Кравченко
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в своем Instagram прокомментировал предстоящий матч с «Атлетико» в Лиге чемпионов.

«Сегодня один из тех дней, который мы все ждали. Это возможность показать всему миру, почему «Олд Траффорд» известен как «Театр мечты».

Давайте воссоздадим ту атмосферу, которая была на прошлой игре и сохраним мечту играть в Лиге чемпионов. Вперед, «дьяволы»!» — написал Роналду.

Ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» состоится сегодня, 15 марта. Начало — в 23.00 (мск). Первая игра завершилась со счетом 1:1.

 

Криштиану Роналду
Лига чемпионов УЕФА
ФК Атлетико
ФК Манчестер Юнайтед
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