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Криштиану Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

22:13
Криштиану Роналду. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
Криштиану Роналду. Фото ФК «Манчестер Юнайтед».
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству сыгранных матчей в турнире.

Роналду вышел на поле с первых минут во встрече группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала». На счету 36-летнего португальца стало 178 матчей в Лиге чемпионов, он опередил бывшего голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (177).

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Иван Шитик все материалы автора

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