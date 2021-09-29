Криштиану Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству сыгранных матчей в турнире.

Роналду вышел на поле с первых минут во встрече группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала». На счету 36-летнего португальца стало 178 матчей в Лиге чемпионов, он опередил бывшего голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (177).