Криштиану Роналду побил рекорд Касильяса по количеству матчей в Лиге чемпионов
22:13
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду установил новый рекорд Лиги чемпионов по количеству сыгранных матчей в турнире.
Роналду вышел на поле с первых минут во встрече группового этапа Лиги чемпионов против испанского «Вильярреала». На счету 36-летнего португальца стало 178 матчей в Лиге чемпионов, он опередил бывшего голкипера «Реала» и «Порту» Икера Касильяса (177).
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