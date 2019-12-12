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Криштиану Роналду: «Лига чемпионов — мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть»

02:20
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Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Байером» (2:0) отметил, что ему нравится играть в Лиге чемпионов.

— Что ж, позади очередной вечер Лиги чемпионов, — цитирует пресс-служба УЕФА Роналду. — Это мой турнир, люблю его, мне нравится здесь играть. Но главное — это команда. Во втором тайме мы играли превосходно и забили два гола.

Байер — Ювентус

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей, онлайн-трансляции игр, новости и обзоры

Дополнительная информация

https://ru.uefa.com/uefachampionsleague/season=2020/matches/round=2001140/match=2027111/

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 6-й тур




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