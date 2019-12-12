Криштиану Роналду: «Хотел бы сыграть с «Реалом» в финале Лиги чемпионов»

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду после победы над «Байером» (2:0) рассказал, что хотел бы сыграть против своего бывшего клуба — мадридского «Реала».

— «Реал» — выдающаяся команда. Мне хочется с ними встретиться позже, но не в 1/8. Я бы хотел сыграть с «Реалом» в финале", — приводит Sky Sport Italia слова Роналду.

34-летний Роналду выступал за «Реал» с 2009 по 2018 год. Форвард перешел в «Ювентус» в июле 2018-го.

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