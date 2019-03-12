Криштиану Роналду: "Если "Ювентус" сыграет хорошо, то пройдет "Атлетико"

Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду перед ответным матчем 1/8 финала Лиги чемпионов против "Атлетико" заявил, что его команда может пройти дальше, если сыграет хорошо. Первая встреча завершилась победой мадридского клуба со счетом 2:0.

- Это будет сложная игра, - приводит слова Роналду DAZN. - "Атлетико" - команда, которая играла в двух финалах Лиги чемпионов за последние четыре года. Они являются кандидатами на победу в этом турнире. Мы знаем, что нам предстоит трудный матч, но если "Ювентус" сыграет хорошо, то пройдет дальше.

Все о Лиге чемпионов - здесь