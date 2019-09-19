«Кричат: «дерево» — проверяй». Смолов ответил хейтерам
20:00
Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал пост со своей статистикой в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» (2:1).
— Кричат: «дерево» — проверяй, — написал Смолов в своем Instagram.
Нападающий совершил 16 обводок и стал лидером 1-го тура группового турнира по этому показателю.
«Локомотив» занимает 1-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Баейр» располагается на последней строчке.
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