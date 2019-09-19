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«Кричат: «дерево» — проверяй». Смолов ответил хейтерам

20:00
Instagram Федора Смолова.
Instagram Федора Смолова.
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Форвард «Локомотива» Федор Смолов опубликовал пост со своей статистикой в матче 1-го тура группового турнира Лиги чемпионов против «Байера» (2:1).

— Кричат: «дерево» — проверяй, — написал Смолов в своем Instagram.

Нападающий совершил 16 обводок и стал лидером 1-го тура группового турнира по этому показателю.

«Локомотив» занимает 1-е место в группе D, имея в активе 3 очка. «Баейр» располагается на последней строчке.

Лига чемпионов: турнирные таблицы, расписание и результаты матчей

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/20. 1-й тур




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