Креативный директор "Матч ТВ" - о трансляции игры "Краснодара" с "Порту": "Договор был подписан, но..."

Креативный директор "Матч ТВ" Гавриил Гордеев на своей странице в Twitter назвал причину, по которой телеканал не стал показывать ответную игру 3-го отборочного раунда Лиги чемпионов "Порту" – "Краснодар".

- В целом я думал, что уже многое повидал, но когда после подписанного договора руководство "Порту" передумали... До последней минуты должна была быть трансляция, договор подписан, - написал Гордеев. - "Порту" в последний момент не дали сигнал... договор подписан, но потребовали наличку. Как в 90-е, походу. За пару часов. И мы до последнего договаривались об обратном. Тварей нет, наоборот пытались все оставить.

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