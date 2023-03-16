Крауч: «Не думаю, что кто-нибудь верил в то, что «Ливерпуль» способен будет совершить камбек»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал поражение от «Реала» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

«Не думаю, что кто-нибудь верил в то, что «Ливерпуль» способен будет совершить камбек. «Реал» до такой степени доминировал на поле во втором тайме, что комфортно и легко довел игру до логичного завершения», — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

В первом матче мадридская команда выиграла 5:2, поэтому по сумме двух встреч вышла в 1/4 финала. Жеребьевка состоится 17 марта.