Крауч: «Невероятная игра в исполнении «Милана»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч прокомментировал ничью «Милана» с «Наполи» (1:1) в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов.

«Невероятная игра в исполнении «Милана». Команда временами демонстрировала настоящий мастер-класс по игре в обороне. Мои поздравления команде!» — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

Миланская команда вышла в полуфинал, так как в первой встрече выиграла со счетом 1:0. Следующим соперником «россонери» станет победитель пары «Бенфика» — «Интер».