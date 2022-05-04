Крауч похвалил Луиса Диаса за игру в ответном матче с «Вильярреалом»

Экс-нападающий «Ливерпуля» Питер Крауч после победы «красных» над «Вильярреалом» (3:2) в ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов похвалил нападающего Луиса Диаса. Колумбиец вышел на поле в перерыве и сравнял счет на 67-й минуте.

«Луис Диас изменил ход встречи. Едва появившись на поле, он нашел взаимопонимание с игроками. У игроков «Вильяреала» в данную минуту происходит круг почета, и они того заслуживают. То, в каком стиле они переиграли «Ювентус» и «Баварию», делает честь клубу», — цитирует пресс-служба УЕФА Крауча.

В первой встрече «Ливерпуль» дома выиграл со счетом 2:0, поэтому по сумме двух встреч вышел в финал.

Финал Лиги чемпионов пройдет 28 мая на стадионе «Стад де Франс». Соперником команды Юргена Клоппа станет победитель противостояния «Манчестер Сити» с «Реалом». В первом матче победила английская команда — 4:3.