«Краснодар» впервые в истории пробился в Лигу чемпионов

«Краснодар» обыграл ПАОК (2:1) в ответном матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов. В первом матче российский клуб победил с аналогичным счетом. Команда пробилась в основной турнир ЛЧ впервые в своей истории.

В составе победителей забил Реми Кабелла, а Яннис Михаилидис поразил собственные ворота. За ПАОК отличился Омар Эль-Каддури. Жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов пройдет завтра.

Лига чемпионов

Четвертый отборочный раунд

Путь представителей лиг

Ответный матч

ПАОК (Греция) — «Краснодар» (Россия) — 1:2 (0:0)

Голы: Михаилидис, 73 — в свои ворота (0:1). Эль-Каддури, 77 (1:1). Кабелла, 78 (1:2).

ПАОК: Ж.Живкович, Ингасон, Михаилидис, Варела (Свидерски, 76), Креспо (Ваге, 59), Эль-Каддури, Шваб, Яннулис, Тзолис, Пелкас (Чолак, 59), А.Живкович.

«Краснодар»: Сафонов, Петров, Мартынович, Кайю, Рамирес, Классон, Вилена, Газинский (Камболов, 83), Уткин (Смольников, 58), Кабелла (Сулейманов, 85), Берг.

Предупреждения: Ингасон, 24. Вилена, 33. Кайю, 35. Пелкас, 37. Эль-Каддури, 90.

Судьи: Орсато. Джаллатини, Прети (все — Италия).

ВАР: Гвида. Мели (оба — Италия).

30 сентября. Салоники. Стадион «Тумба».

Первый матч: 1:2