«Краснодар» вел 2:0, играл в большинстве, но уступил «Севилье» в Лиге чемпионов
«Краснодар» в гостевом матче Лиги чемпионов проиграл «Севилье» (2:3).
На 21-й минуте «быки» повели со счетом 2:0 после голов Магомеда-Шапи Сулейманова со штрафного и Маркусе Берга с пенальти. Перед перерывом Иван Ракитич отыграл один мяч, а Хесус Навас получил прямую красную карточку.
В середине второго тайма вышедший на замену нападающий севильцев Юссеф Эн-Несири оформил дубль (первый гол был забит после ошибки защитника гостей Кайю) и принес своей команде победу.
Таким образом, три российские команды в Лиге чемпионов — «Зенит» (1 ничья, 2 поражения), «Локомотив» (2 ничьи, 1 поражение) и «Краснодар» (1 ничья, 2 поражения) — не одержали ни одной победы в первых трех турах.
Лига чемпионов. 3-й тур. Группа Е
«Севилья» (Испания) — «Краснодар» (Россия) — 3:2 (1:2)
Голы: Сулейманов, 17 (0:1). Берг, 21 — с пенальти (0:2). Ракитич, 42 (1:2). Эн-Несири, 69 (2:2). Эн-Несири, 72 (3:2).
«Севилья»: Вацлик, Хесус Навас, Кунде (Оскар Родригес, 34), Диегу Карлос, Эскудеро (Акунья, 34), Гудель, Ракитич, Хоан Хордан (Эн-Несири, 60), Окампос, де Йонг (Рекик, 83), Эль-Хаддади (Фернанду Режес, 60).
«Краснодар»: Сафонов, Рамирес (Сорокин, 46), Мартынович, Кайю, Чернов, Газинский, Уткин (Вандерсон Масиэл, 75), Олссон, Сулейманов, Берг, Сабуа (Сперцян, 34. Классон, 65).
Предупреждения: Кунде, 16. Оскар Родригес, 49. Сперцян, 51. Кайю, 59. Берг, 90.
Удаление: Хесус Навас, 45+4 (лишение явной возможности забить гол).
Судьи: Брих. Борш, Лупп (все — Германия).
ВАР: Фриц. Перль (оба — Германия).
4 ноября. Севилья. Стадион «Рамон Санчес Писхуан».