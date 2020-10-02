Стало известно расписание матчей «Краснодара» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками российской команды в группе E будут «Ренн» (Франция), «Челси» (Англия) и «Севилья» (Испания).

Полное расписание матчей «Краснодара»:

20 октября, вторник, 22:00 (время московское)

«Ренн» — «Краснодар»

28 октября, среда, 20:55

«Краснодар» — «Челси»

4 ноября, среда, 23:00

«Севилья» — «Краснодар»

24 ноября, вторник, 20:55

«Краснодар» — «Севилья»

2 декабря, среда, 20:55

«Краснодар» — «Ренн»

8 декабря, вторник, 23:00

«Челси» — «Краснодар»