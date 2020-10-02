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«Краснодар» в Лиге чемпионов: начало группового турнира — с «Ренном», окончание — с «Челси»

23:09
Мурад Мусаев. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
Мурад Мусаев. Фото Андрей Шрамко/ФК «Краснодар»
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Стало известно расписание матчей «Краснодара» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками российской команды в группе E будут «Ренн» (Франция), «Челси» (Англия) и «Севилья» (Испания).

Полное расписание матчей «Краснодара»:

20 октября, вторник, 22:00 (время московское)

«Ренн» — «Краснодар»

28 октября, среда, 20:55

«Краснодар» — «Челси»

4 ноября, среда, 23:00

«Севилья» — «Краснодар»

24 ноября, вторник, 20:55

«Краснодар» — «Севилья»

2 декабря, среда, 20:55

«Краснодар» — «Ренн»

8 декабря, вторник, 23:00

«Челси» — «Краснодар»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира




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