«Краснодар» в Лиге чемпионов: начало группового турнира — с «Ренном», окончание — с «Челси»
23:09
Стало известно расписание матчей «Краснодара» в рамках группового турнира Лиги чемпионов. Соперниками российской команды в группе E будут «Ренн» (Франция), «Челси» (Англия) и «Севилья» (Испания).
Полное расписание матчей «Краснодара»:
20 октября, вторник, 22:00 (время московское)
«Ренн» — «Краснодар»
28 октября, среда, 20:55
«Краснодар» — «Челси»
4 ноября, среда, 23:00
«Севилья» — «Краснодар»
24 ноября, вторник, 20:55
«Краснодар» — «Севилья»
2 декабря, среда, 20:55
«Краснодар» — «Ренн»
8 декабря, вторник, 23:00
«Челси» — «Краснодар»
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. Жеребьевка группового турнира
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