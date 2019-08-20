«Краснодар» в Греции поддержат около 100 болельщиков
20:17
Около 100 болельщиков поддержат «Краснодар» в первом матче четвертого отборочного раунда Лиги чемпионов против «Олимпиакоса», информирует ТАСС. Отметим, что стадион в городе Пирей вмещает 32 тысяч зрителей.
Игра состоится 21 августа в 22.00 по московскому времени. Ответная встреча пройдет в Краснодаре 27 августа.
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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2019/2020. Отбор «Краснодара»
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