«Краснодар» в Греции: первое крупное поражение России в отборе ЛЧ за 11 лет

«Краснодар» потерпел в Пирее четвертое крупное еврокубковое поражение в своей истории. Ранее «быки» трижды были разгромлены в Лиге Европы — «Вольфсбургом» и «Севильей» в группе и «Спартой» в 1/16 финала.

Крупные поражения «Краснодара» в еврокубках

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 06.11.2014 ЛЕ Гр.турнир Вольфсбург (г) 1:5 25.02.2016 ЛЕ 1/16 финала Спарта (д) 0:3 13.12.2018 ЛЕ Гр.турнир Севилья (г) 0:3 21.08.2019 ЛЧ 4-й отб.раунд Олимпиакос П (г) 0:4

Для российских команд эта неудача стала шестой в отборочных встречах главного еврокубка. Ранее разгромы терпели «Алания», ЦСКА, «Локомотив» и дважды «Спартак». При этом «быки» повторили результат красно-синих 20-летней давности. Крупнее уступала только «Алания», разбитая в 1996 году шотландским «Рейнджерс» со счетом 2:7.

Крупные поражения российских клубов в отборе

Дата Раунд отбора Клуб Соперник Счет 21.08.1996 1-й Алания Рейнджерс (д) 2:7 04.08.1999 2-й ЦСКА Мольде (г) 0:4 08.08.2000 3-й Локомотив Бешикташ (г) 0:3 13.08.2008 3-й Спартак Динамо К (д) 1:4 27.08.2008 3-й Спартак Динамо К (г) 1:4 21.08.2019 4-й Краснодар Олимпиакос П (г) 0:4

«Олимпиакос», в свою очередь, продолжил удачную серию в противостоянии с российскими клубами в еврокубках. Две предыдущие встречи пирейцев с представителем нашей страны — «Рубином» — завершились для них минимальными победами.

Матчи «Олимпиакоса» против россиян в еврокубках

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 14.02.2012 ЛЕ 1/16 финала Рубин (г) 1:0 23.02.2012 ЛЕ 1/16 финала Рубин (д) 1:0 21.08.2019 ЛЧ 4-й отб.раунд Краснодар (д) 4:0

Итого: +3=0-0, мячи 6-0.

Также греки продлили сухую серию в нынешнем сезоне, в пятый раз подряд сдержав атаку соперника по отбору Лиги чемпионов. В пяти встречах команда Педру Мартинша забила 11 безответных мячей, лишь однажды не сумев победить.

Официальные матчи «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20

Дата Турнир Стадия Соперник Счет 23.07.2019 ЛЧ 2-й отб.раунд Виктория Пл (г) 0:0 30.07.2019 ЛЧ 2-й отб.раунд Виктория Пл (д) 4:0 07.08.2019 ЛЧ 3-й отб.раунд Истанбул ББ (г) 1:0 13.08.2019 ЛЧ 3-й отб.раунд Истанбул ББ (д) 2:0 21.08.2019 ЛЧ 4-й отб.раунд Краснодар (д) 4:0

+4=1-0, мячи 11-0 (Кирилл Бурдаков)

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