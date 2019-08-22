«Краснодар» в Греции: первое крупное поражение России в отборе ЛЧ за 11 лет
«Краснодар» потерпел в Пирее четвертое крупное еврокубковое поражение в своей истории. Ранее «быки» трижды были разгромлены в Лиге Европы — «Вольфсбургом» и «Севильей» в группе и «Спартой» в 1/16 финала.
Крупные поражения «Краснодара» в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
06.11.2014
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Вольфсбург (г)
|
1:5
|
25.02.2016
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Спарта (д)
|
0:3
|
13.12.2018
|
ЛЕ
|
Гр.турнир
|
Севилья (г)
|
0:3
|
21.08.2019
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Олимпиакос П (г)
|
0:4
Для российских команд эта неудача стала шестой в отборочных встречах главного еврокубка. Ранее разгромы терпели «Алания», ЦСКА, «Локомотив» и дважды «Спартак». При этом «быки» повторили результат красно-синих 20-летней давности. Крупнее уступала только «Алания», разбитая в 1996 году шотландским «Рейнджерс» со счетом 2:7.
Крупные поражения российских клубов в отборе
|
Дата
|
Раунд отбора
|
Клуб
|
Соперник
|
Счет
|
21.08.1996
|
1-й
|
Алания
|
Рейнджерс (д)
|
2:7
|
04.08.1999
|
2-й
|
ЦСКА
|
Мольде (г)
|
0:4
|
08.08.2000
|
3-й
|
Локомотив
|
Бешикташ (г)
|
0:3
|
13.08.2008
|
3-й
|
Спартак
|
Динамо К (д)
|
1:4
|
27.08.2008
|
3-й
|
Спартак
|
Динамо К (г)
|
1:4
|
21.08.2019
|
4-й
|
Краснодар
|
Олимпиакос П (г)
|
0:4
«Олимпиакос», в свою очередь, продолжил удачную серию в противостоянии с российскими клубами в еврокубках. Две предыдущие встречи пирейцев с представителем нашей страны — «Рубином» — завершились для них минимальными победами.
Матчи «Олимпиакоса» против россиян в еврокубках
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
14.02.2012
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Рубин (г)
|
1:0
|
23.02.2012
|
ЛЕ
|
1/16 финала
|
Рубин (д)
|
1:0
|
21.08.2019
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар (д)
|
4:0
Итого: +3=0-0, мячи 6-0.
Также греки продлили сухую серию в нынешнем сезоне, в пятый раз подряд сдержав атаку соперника по отбору Лиги чемпионов. В пяти встречах команда Педру Мартинша забила 11 безответных мячей, лишь однажды не сумев победить.
Официальные матчи «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20
|
Дата
|
Турнир
|
Стадия
|
Соперник
|
Счет
|
23.07.2019
|
ЛЧ
|
2-й отб.раунд
|
Виктория Пл (г)
|
0:0
|
30.07.2019
|
ЛЧ
|
2-й отб.раунд
|
Виктория Пл (д)
|
4:0
|
07.08.2019
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Истанбул ББ (г)
|
1:0
|
13.08.2019
|
ЛЧ
|
3-й отб.раунд
|
Истанбул ББ (д)
|
2:0
|
21.08.2019
|
ЛЧ
|
4-й отб.раунд
|
Краснодар (д)
|
4:0
+4=1-0, мячи 11-0 (Кирилл Бурдаков)
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