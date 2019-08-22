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«Краснодар» в Греции: первое крупное поражение России в отборе ЛЧ за 11 лет

00:19
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«Краснодар» потерпел в Пирее четвертое крупное еврокубковое поражение в своей истории. Ранее «быки» трижды были разгромлены в Лиге Европы — «Вольфсбургом» и «Севильей» в группе и «Спартой» в 1/16 финала.

Крупные поражения «Краснодара» в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

06.11.2014

ЛЕ

Гр.турнир

Вольфсбург (г)

1:5

25.02.2016

ЛЕ

1/16 финала

Спарта (д)

0:3

13.12.2018

ЛЕ

Гр.турнир

Севилья (г)

0:3

21.08.2019

ЛЧ

4-й отб.раунд

Олимпиакос П (г)

0:4

Для российских команд эта неудача стала шестой в отборочных встречах главного еврокубка. Ранее разгромы терпели «Алания», ЦСКА, «Локомотив» и дважды «Спартак». При этом «быки» повторили результат красно-синих 20-летней давности. Крупнее уступала только «Алания», разбитая в 1996 году шотландским «Рейнджерс» со счетом 2:7.

Крупные поражения российских клубов в отборе

Дата

Раунд отбора

Клуб

Соперник

Счет

21.08.1996

1-й

Алания

Рейнджерс (д)

2:7

04.08.1999

2-й

ЦСКА

Мольде (г)

0:4

08.08.2000

3-й

Локомотив

Бешикташ (г)

0:3

13.08.2008

3-й

Спартак

Динамо К (д)

1:4

27.08.2008

3-й

Спартак

Динамо К (г)

1:4

21.08.2019

4-й

Краснодар

Олимпиакос П (г)

0:4

«Олимпиакос», в свою очередь, продолжил удачную серию в противостоянии с российскими клубами в еврокубках. Две предыдущие встречи пирейцев с представителем нашей страны — «Рубином» — завершились для них минимальными победами.

Матчи «Олимпиакоса» против россиян в еврокубках

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

14.02.2012

ЛЕ

1/16 финала

Рубин (г)

1:0

23.02.2012

ЛЕ

1/16 финала

Рубин (д)

1:0

21.08.2019

ЛЧ

4-й отб.раунд

Краснодар (д)

4:0

Итого: +3=0-0, мячи 6-0.

Также греки продлили сухую серию в нынешнем сезоне, в пятый раз подряд сдержав атаку соперника по отбору Лиги чемпионов. В пяти встречах команда Педру Мартинша забила 11 безответных мячей, лишь однажды не сумев победить.

Официальные матчи «Олимпиакоса» в сезоне-2019/20

Дата

Турнир

Стадия

Соперник

Счет

23.07.2019

ЛЧ

2-й отб.раунд

Виктория Пл (г)

0:0

30.07.2019

ЛЧ

2-й отб.раунд

Виктория Пл (д)

4:0

07.08.2019

ЛЧ

3-й отб.раунд

Истанбул ББ (г)

1:0

13.08.2019

ЛЧ

3-й отб.раунд

Истанбул ББ (д)

2:0

21.08.2019

ЛЧ

4-й отб.раунд

Краснодар (д)

4:0

+4=1-0, мячи 11-0 (Кирилл Бурдаков)

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