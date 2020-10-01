«Краснодар» сыграет с «Челси» и «Севильей» в Лиге чемпионов

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. «Краснодар» сыграет в группе Е с «Севильей» и «Челси».

Жеребьевка прошла в Женеве (Швейцария). Впервые в истории три российских клуба будут представлены в групповом турнире: «Зенит», «Локомотив» и «Краснодар». Кроме того, «быки» дебютируют в групповом турнире.

Матчи группового этапа пройдут с 20 октября по 9 декабря. Игры 1/8 финала состоятся с 16 февраля по 17 марта 2021 года. Финальный матч Лиги чемпионов пройдет 29 мая 2021 года в Стамбуле (Турция) на Олимпийском стадионе.