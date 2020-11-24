Лига чемпионов
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Лига чемпионов

«Краснодар» — «Севилья»: стартовые составы

19:43
Теги:

Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Краснодар»: Городов — Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес — Кабелла, Газинский, Олссон — Классон, Берг, Сулейманов.

«Севилья»: Вацлик — Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Эскудеро — Оскар Родригес, Фернанду Режес, Ракитич — Окампос, де Йонг, Мунир.

Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Севилья»

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
3
Офсайд
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир