Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч группового турнира Лиги чемпионов.

«Краснодар»: Городов — Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес — Кабелла, Газинский, Олссон — Классон, Берг, Сулейманов.

«Севилья»: Вацлик — Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Эскудеро — Оскар Родригес, Фернанду Режес, Ракитич — Окампос, де Йонг, Мунир.

Игра начнется в 20.55 по московскому времени.

Трансляция матча «Краснодар» — «Севилья»