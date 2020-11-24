«Краснодар» — «Севилья»: стартовые составы
19:43
Стали известны стартовые составы «Краснодара» и «Севильи» на матч группового турнира Лиги чемпионов.
«Краснодар»: Городов — Смольников, Кайо, Мартынович, Рамирес — Кабелла, Газинский, Олссон — Классон, Берг, Сулейманов.
«Севилья»: Вацлик — Кунде, Диегу Карлос, Гудель, Эскудеро — Оскар Родригес, Фернанду Режес, Ракитич — Окампос, де Йонг, Мунир.
Игра начнется в 20.55 по московскому времени.
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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