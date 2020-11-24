«Севилья» открыла счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара». Отличился хавбек Иван Ракитич.

Ворота кубанцев хорватский полузащитник поразил на отметке 3 минуты 52 секунды. Это самый быстрый гол «Севильи» в главном еврокубковом турнире.