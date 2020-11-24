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«Краснодар» — «Севилья»: Ракитич забил самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов

21:18

«Севилья» открыла счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара». Отличился хавбек Иван Ракитич.

Ворота кубанцев хорватский полузащитник поразил на отметке 3 минуты 52 секунды. Это самый быстрый гол «Севильи» в главном еврокубковом турнире.

Краснодар — Севилья

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Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур




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