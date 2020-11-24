«Краснодар» — «Севилья»: Ракитич забил самый быстрый гол команды в Лиге чемпионов
21:18
«Севилья» открыла счет в матче группового турнира Лиги чемпионов против «Краснодара». Отличился хавбек Иван Ракитич.
Ворота кубанцев хорватский полузащитник поразил на отметке 3 минуты 52 секунды. Это самый быстрый гол «Севильи» в главном еврокубковом турнире.
03'52'' - Ivan Rakitic has scored the @SevillaFC_ENG earliest ever @ChampionsLeague goal (03'52''). Neighborhood#ChampionsLeague #UCL #KrasnodarSevillaFC pic.twitter.com/RT9cFGzumw— OptaJose (@OptaJose) November 24, 2020
Материалы сюжета: Лига чемпионов-2020/21. 4-й тур
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